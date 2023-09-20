Роспотребнадзор Югры ответил, обязаны ли школы создавать места для подогрева еды

В Югре родители попросили организовать в школах места для подогрева еды, которую приносят дети из дома. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре после подведения итогов горячей линии, связанной с питанием учеников.

Санврачи сообщили, что данный вопрос необходимо решать с общеобразовательным учреждением. Однако организовывать места с микроволновками в столовой школа не обязана. При этом детям не запрещается приносить с собой еду в контейнерах.

Напомним, что ранее комбинат школьного питания Сургута показал новое меню. Туда вошли паста карбонара, ризотто, овощи по-карпатски и многие другие блюда.