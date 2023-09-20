На осенней ярмарке школьники из Югры собрали деньги для девушки с неизлечимым диагнозом

В Мегионе в школе №4 провели осеннюю ярмарку, где собрали деньги для девушки с неизлечимым диагнозом. Ученики и их родители принесли соленья, варенья и другие угощения, сделанные своими руками. Собранные деньги с их продажи они решили направить на благотворительность, сообщили в NEFT.

«Это было очень неожиданно, и мы очень благодарны. Нам передали больше 96 тысяч. На эти средства мы либо закупим питание, пройдем обследования, либо отложим на аппарат ИВЛ, который необходим Саше», − поделилась с изданием Татьяна Бозмакова.

Кроме того, ученики 2Б и их родители закупили товары первой необходимости для отделения медицинской паллиативной помощи, рассказали в соцсетях школы.

Напоминаем, ранее в Нижневартовске неравнодушные соседи спасли из огня отравившегося мужчину.