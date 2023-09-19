В Югре завершается строительство четырех школ и детсадов

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по возведению объектов капитального строительства, влияющих на достижение целей нацпроектов. Одним из ключевых моментов, поднятых в ходе разговора, было оценено исполнение графиков работ по объектам регионального проекта «Современная школа», которые планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Особое внимание было уделено объектам в Кондинском, Березовском районах и Ханты-Мансийске, которые находятся в высокой стадии готовности.

Комплексный образовательный объект в деревне Ушья Кондинского района, включающий в себя школу на 80 мест и детский сад на 40 мест, готов на 85%. Здесь ведутся работы по монтажу электрических светильников, внутренней отделке и благоустройству территории, а его ввод в эксплуатацию запланирован до 15 декабря 2023 года.

В поселке Половинка Кондинского района завершается реконструкция школы с пристроем для детского сада на 85 мест. Готовность этого объекта составляет 86%. Здесь заканчиваются работы по отделке полов, покраске внутренних стен и другим завершающим моментам. Планируется ввести его в эксплуатацию до 24 ноября 2023 года.

Второй блок гимназии № 1 Ханты-Мансийска, предназначенный для 600 учащихся, готов на 93% и также находится в финальной стадии работ. Здесь завершают устройство теплого перехода, входной группы, отделку, монтаж лифтового оборудования и благоустройство территории. Все работы на объекте будут завершены до конца октября 2023 года.

Образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт, который включает школу на 140 мест и детскую школу искусств на 75 мест, находится на стадии отделочных работ и готов на 83,4%. Завершение строительства запланировано до середины декабря 2023 года.

Наталья Комарова дала поручение обеспечить ввод каждого из объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Также на заседании было отмечено завершение строительства Центральной окружной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске. В настоящее время ведется клининг медицинских помещений, установка мебели и оборудования, а также подготовка документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.