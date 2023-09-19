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​До конца года в Югре завершится строительство четырех образовательных учреждений

В Югре завершается строительство четырех школ и детсадов

​До конца года в Югре завершится строительство четырех образовательных учреждений
Фото администрации Сургута

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по возведению объектов капитального строительства, влияющих на достижение целей нацпроектов. Одним из ключевых моментов, поднятых в ходе разговора, было оценено исполнение графиков работ по объектам регионального проекта «Современная школа», которые планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Особое внимание было уделено объектам в Кондинском, Березовском районах и Ханты-Мансийске, которые находятся в высокой стадии готовности.

Комплексный образовательный объект в деревне Ушья Кондинского района, включающий в себя школу на 80 мест и детский сад на 40 мест, готов на 85%. Здесь ведутся работы по монтажу электрических светильников, внутренней отделке и благоустройству территории, а его ввод в эксплуатацию запланирован до 15 декабря 2023 года.

В поселке Половинка Кондинского района завершается реконструкция школы с пристроем для детского сада на 85 мест. Готовность этого объекта составляет 86%. Здесь заканчиваются работы по отделке полов, покраске внутренних стен и другим завершающим моментам. Планируется ввести его в эксплуатацию до 24 ноября 2023 года.

Второй блок гимназии № 1 Ханты-Мансийска, предназначенный для 600 учащихся, готов на 93% и также находится в финальной стадии работ. Здесь завершают устройство теплого перехода, входной группы, отделку, монтаж лифтового оборудования и благоустройство территории. Все работы на объекте будут завершены до конца октября 2023 года.

Образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт, который включает школу на 140 мест и детскую школу искусств на 75 мест, находится на стадии отделочных работ и готов на 83,4%. Завершение строительства запланировано до середины декабря 2023 года.

Наталья Комарова дала поручение обеспечить ввод каждого из объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Также на заседании было отмечено завершение строительства Центральной окружной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске. В настоящее время ведется клининг медицинских помещений, установка мебели и оборудования, а также подготовка документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 140, комментариев: 0
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