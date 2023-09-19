Югра продолжает работу по освоению Арктической зоны России

В правительстве Югры создана межведомственная рабочая группа, которая займется приоритетными проектами развития муниципалитетов и, в частности, включением Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны России. В состав группы включены заместители губернатора, директоры окружных департаментов и служб, а также главы муниципальных образований.

Напомним, что Белоярский и Березовский районы включены в Арктическую зону России по инициативе губернатора Натальи Комаровой и с согласования президента Владимира Путина. «Это важнейшее решение – новые возможности и новая ответственность для нас с вами для развития, для инвестиций», – цитирует главу Югры региональный департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей.

Стратегия развития Арктики предусматривает ряд мероприятий, таких как развитие высокотехнологичных производств, геологическое исследование Арктической зоны, разработка новых месторождений полезных ископаемых, и внедрение специального экономического режима для привлечения частных инвестиций в промышленное производство. Березовский и Белоярский районы отвечают всем требованиям стратегии развития Арктики, такие как низкая плотность населения и высокий потенциал для добычи углеводородов и других полезных ископаемых, включая марганцевые, хромовые, медные руды, а также цинк и свинец.

Важно отметить, что правительство Югры также предпринимает шаги для развития инновационных технологий и высокотехнологичных производств в рамках Арктической зоны. Инновационный научно-технический центр «ЮНИТИ ПАРК» был создан с целью разработки передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, и проведения научных исследований в области медицины. Эти шаги делают Югру ключевым регионом в освоении Арктики и демонстрируют его роль в развитии этой стратегически важной зоны.