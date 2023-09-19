65% трудоустроенных жителей ХМАО заявили, что получают премии

65% сотрудников в ХМАО получают премии. По данным hh.ru, это наиболее высокий показатель среди регионов страны. 26% трудоустроенных жителей округа заявили, что у них на работе в принципе нет премий. Этот показатель также ниже, чем в целом по стране – 43% россиян ответили также.

«В частности, 29% югорчан получают премии раз в год («13-я зарплата»), 15% — раз в месяц, 9% — раз в полгода. 6% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) либо проектные премии. Еще у 6% премирование происходит раз в квартал», – рассказали представители hh.ru.

С точки зрения профессиональной принадлежности доля тех, кто не имеет премий, наиболее высока в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%). Чаще всего премии получают представители сфер «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).

Ежемесячные премии наиболее распространены среди работников розничной торговли (26%) и производства (23%). В свою очередь, «13-й зарплатой» чаще всех могут похвастать строители (22%).