Число обучающихся во вторую смену в ХМАО сократилось на 3% за год

В Югре число школьников, обучающихся во вторую смену, сократилось на 3% за год. Если в прошлом учебном году их было 26%, то в этом - 23%, сообщил директор регионального департамента образования и науки Алексей Дренин изданию «Югорский снегирь».

«Во вторую смену у нас обучаются чуть менее 23 процентов детей. И сегодня наша основная задача не в том, чтобы ликвидировать сменность. Она заключается в обеспечении доступности образования и создании образовательных организаций в новых микрорайонах. А также в замене тех образовательных организаций, которые уже отжили свой срок», - отметил Дренин.

Он добавил, что до 2030 года в Югре должны построить порядка 70 образовательных организаций. В этом году новые школы уже открылись в Нижневартовске и Кондинском районе, до конца года еще три новых образовательных организаций введут в Кондинском районе и Ханты-Мансийске.