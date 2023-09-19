Строительство амбулатории завершается в отдаленном поселении Сургутского района

В отдаленном поселении Локосово Сургутского района подходит к концу строительство новой амбулатории. До завершения работ подрядчикам осталось порядка двух недель, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Местная амбулатория обслуживает порядка 1500 человек. В новом здании площадью 540 квадратных метров разместятся медики на амбулаторном приеме, для лечения пациентов будет работать дневной стационар. Спектр услуг полностью сохраняется. Кроме того, в амбулатории будет установлено новое оборудование для обработки инструментария», - говорится в сообщении.

Строительство амбулатории в Локосово началось в прошлом году. Старое здание не отвечало комфортным условиям для приема пациентов. За 50 лет в деревянном здании прогнил пол, местами текла крыша, в морозы в помещениях было прохладно.