Трехкратный чемпион по вольной борьбе из Югры Заурбек Сидаков отправится на Олимпийские игры

Спортсмен из Нижневартовска Заурбек Сидаков стал трехкратным чемпионом по вольной борьбе. Он завоевал право участвовать в летних Олимпийских играх-2024 в Париже, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Кощенко.

«Поздравляю Заурбека, тренера-преподавателя Эльбруса Дудаева и СШОР-НВ.РФ с победным результатом! Гордимся!» − поздравил спортсмена глава Нижневартовска.

Напоминаем, Заурбек Сидаков, родом из Северной Осетии, представляет на соревнованиях Югру и Нижневартовск. Ранее в 2021 году борец победил в финале Олимпиады в Токио.