Восьмилетняя девочка получила травмы при столкновении грузовика и легковушки в Пыть-Яхе

В Югре за минувшие сутки произошло 3 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 5 человек, в том числе восьмилетняя девочка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария с ребенком произошла накануне днем на ул. Тюменский тракт в Пыть-Яхе. Предварительно установлено, что 45-летний водитель «Камаза» не убедился в безопасности и столкнулся с Volkswagen под управлением 35-летней женщины.

«В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen, 8-летняя девочка, получили травмы. Следует отметить, что в момент аварии ребенок перевозился с нарушением правил», - уточнили в пресс-службе ведомства.