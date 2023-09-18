В Пыть-Яхе поймали похитителя велосипеда с помощью видеонаблюдения

Полиция Пыть-Яха поймала 36-летнего подозреваемого в краже велосипеда с помощью видеонаблюдения. Оказалось, что мужчина решился на похищение чужого имущества, потому что спешил на работу. Теперь ему грозит штраф или лишение свободы до пяти лет.

«Ущерб составил более 8 000 рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», − рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Напоминаем, ранее житель Сургутского района обозлился на закрытый магазин и обокрал его.