Большинство жителей Югры проведут осенний отпуск дома

Жители Югры планируют провести свой осенний отпуск дома, на даче или в поездках по России. При этом самые популярные туристические направления − Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. Есть и те, кто планируют отпуск за рубежом. Так, среди популярных направлений оказались Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турция и Египет.

«57% горожан не собираются идти в отпуск этой осенью. 3 из 10 жителей Югры строят планы: 14% будут отдыхать дома, по 7% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 4% проведут отпуск за границей. Мужчины чаще женщин собираются провести свой осенний отпуск на даче: 11% против 4% соответственно», − говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Напоминаем, в Югре больше половины жителей смогли состыковать свой отпуск со своей половинкой