Югра приняла форум спортсменов – участников олимпийского резерва России

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с делегациями, участвующими в первом Всероссийском форуме училищ олимпийского резерва «МОРС» («Мы – олимпийский резерв страны»). Форум посвящен 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта и организован при участии Министерства спорта России, правительства Югры, совета директоров училищ олимпийского резерва и Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва. На встрече также присутствовал заместитель министра спорта РФ, Алексей Морозов, который находится в рабочем визите в Ханты-Мансийске.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, участники форума прибыли из 18 училищ олимпийского резерва, представляющих разные регионы России – от Смоленской области до Красноярского края. Наталья Комарова, приветствуя участников, пригласила их посетить Югру для учебы и работы, подчеркнув, что регион всегда готов принять гостей. Она также выразила гордость тем, что Ханты-Мансийск был выбран для проведения первого форума, и предложила провести там же второе подобное мероприятие.

«Опыт, которым вы здесь обмениваетесь – это симбиоз спортивной, культурной и образовательной программы. Очень ценно посмотреть и прочувствовать, у кого какие интересы, кто в каком направлении двигается, в том числе это важно и для руководителей училищ. В Ханты-Мансийске прекрасные условия и прекрасные специалисты, которые работают на отличных объектах», – отметил замминистра спорта РФ Алексей Морозов

Губернатор Наталья Комарова также сообщила, что почти 870 тысяч жителей Югры занимаются спортом, что составляет 54% от общего числа населения округа. Этот показатель планируется увеличить до 55% к 2024 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».