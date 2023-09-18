16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  96,6338   EUR  103,0358  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Новые теплоходы «Метеор» будут курсировать между Ханты-Мансийском и Березово

В Югру приплыли два новых «Метеора»

​Новые теплоходы «Метеор» будут курсировать между Ханты-Мансийском и Березово
Фото pixabay.com

В рамках обновления речного пассажирского флота автономного округа Югры в Сургут прибыли два современных теплохода типа «Метеор 2020», произведенных на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» в Нижегородской области. По словам губернатора Натальи Комаровой, «Метеоры» разработаны с учетом территориальных особенностей региона. Она отметила, что модернизированная крыльевая схема судов уменьшает воздействие волн и позволяет им двигаться по мелким водам.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, суда будут проходить испытания до конца текущей навигации. Эти испытания включают в себя проверку грузоподъемности и прохождение маршрута Сургут – Ханты-Мансийск – Березово – Ханты-Мансийск. Новые «Метеоры» будут включены в расписание пассажирских судов по магистральному маршруту Ханты-Мансийск – Березово в навигацию 2024 года. Ожидается, что новые теплоходы позволят сократить время в пути на два часа.

Замена устаревших речных судов проходит по инициативе Натальи Комаровой и в рамках программы реновации местного флота. Два новых скоростных пассажирских судна «Валдай 45Р» уже успешно перевозят пассажиров по маршрутам Ханты-Мансийск – Сургут – Банный и Ханты-Мансийск – Нялино.

Два других судна были построены в рамках сотрудничества правительства Югры с Зеленодольским заводом имени Горького. Контракты на их постройку и поставку были подписаны в 2021 году. Это решение стало возможным благодаря поддержке министерства промышленности и торговли России.

Генеральный директор компании-производителя Александр Филиппов отметил, что новые теплоходы соответствуют международным стандартам по комфорту и безопасности для пассажиров и экипажа. Они оборудованы увеличенным межкресельным пространством, регулируемыми спинками кресел, безопасными верхними багажными полками и местами для габаритного багажа. Кроме того, на судне есть удобства для лиц с ограниченными возможностями, питание в виде ланч-боксов и доступ к Wi-Fi.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:54, просмотров: 77, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​А Сургуту слабо? 798
  2. ​От мала до велика: 1700 сургутян приняли участие в «Кроссе Нации» 599
  3. ​Роспотребнадзор: маски не вернутся 597
  4. ​Сургутяне очистили от хлама несколько районов города 584
  5. ​Экологический слет в 19-й раз собрал юных сургутян 579
  6. ​В Ярковском районе сельские жители обеспечены первичной медицинской помощью 532
  7. ​Болезни глаз поможет лечить нейросеть 531
  8. ​Сколько шопоголиков бегут в магазин на панике? 529
  9. ​«Сургутнефтегаз» потратит более пяти миллиардов на ремонт дорог в Сургуте и районе 290
  10. На трассе «Югра» водитель Toyota улетел в кювет и скончался до приезда скорой 267
  1. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 1992
  2. В Сургуте вновь сыграют классическую музыку на открытом воздухе 1966
  3. ​Власти должны в первую очередь защищать интересы российских граждан, а не тех, кто приехал к нам на заработки 1925
  4. Вартовчанин выставил на продажу молочный завод за 75 млн рублей 1708
  5. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 1704
  6. «Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя» 1625
  7. ​Общее будущее 1575
  8. ​В Югре обсудили ценообразование на тепло в домах 1390
  9. В мэрии Сургута пока не планируют заменять иномарки на отечественные авто 1341
  10. «В моей смерти прошу никого не винить»: девять сургутян добровольно ушли из жизни в 2023 году 1290
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 4406
  2. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 3574
  3. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 3191
  4. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 3031
  5. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2926
  6. ​Сургутская ГРЭС-2 реализует проект «Искусство для всех» 2869
  7. ​Сбер встроил GigaChat в ассистента Салют на умных колонках SberBoom 2647
  8. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 2599
  9. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2546
  10. Ключевая ставка — 12%: как новые экономические условия отразятся на покупателях и продавцах недвижимости? 2475

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика