В Югру приплыли два новых «Метеора»

В рамках обновления речного пассажирского флота автономного округа Югры в Сургут прибыли два современных теплохода типа «Метеор 2020», произведенных на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» в Нижегородской области. По словам губернатора Натальи Комаровой, «Метеоры» разработаны с учетом территориальных особенностей региона. Она отметила, что модернизированная крыльевая схема судов уменьшает воздействие волн и позволяет им двигаться по мелким водам.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, суда будут проходить испытания до конца текущей навигации. Эти испытания включают в себя проверку грузоподъемности и прохождение маршрута Сургут – Ханты-Мансийск – Березово – Ханты-Мансийск. Новые «Метеоры» будут включены в расписание пассажирских судов по магистральному маршруту Ханты-Мансийск – Березово в навигацию 2024 года. Ожидается, что новые теплоходы позволят сократить время в пути на два часа.

Замена устаревших речных судов проходит по инициативе Натальи Комаровой и в рамках программы реновации местного флота. Два новых скоростных пассажирских судна «Валдай 45Р» уже успешно перевозят пассажиров по маршрутам Ханты-Мансийск – Сургут – Банный и Ханты-Мансийск – Нялино.

Два других судна были построены в рамках сотрудничества правительства Югры с Зеленодольским заводом имени Горького. Контракты на их постройку и поставку были подписаны в 2021 году. Это решение стало возможным благодаря поддержке министерства промышленности и торговли России.

Генеральный директор компании-производителя Александр Филиппов отметил, что новые теплоходы соответствуют международным стандартам по комфорту и безопасности для пассажиров и экипажа. Они оборудованы увеличенным межкресельным пространством, регулируемыми спинками кресел, безопасными верхними багажными полками и местами для габаритного багажа. Кроме того, на судне есть удобства для лиц с ограниченными возможностями, питание в виде ланч-боксов и доступ к Wi-Fi.