За выходные на дорогах Югры зарегистрировали 11 ДТП

В минувшее воскресенье, 17 сентября, в Октябрьском районе в ДТП погиб житель Белоярского. По предварительной информации, водитель Toyota превысил скорость и слетел в кювет.

«Около 15:30 на 179 км автодороги «Югра» в Октябрьском районе, 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, двигаясь со стороны города Ханты-Мансийск в сторону поселка Талинка, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего, допустил съезд с дороги в кювет. В результате ДТП водитель Toyota скончался до приезда скорой медицинской помощи», − рассказали в пресс-службе в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в округе зарегистрировали 11 ДТП, в которых один человек погиб, 16 − получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее пьяный пешеход стал жертвой ДТП в Сургуте