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​В Югре появится крупный молодежный центр

Росмолодежь одобрила проект создания молодежного центра в ХМАО

​В Югре появится крупный молодежный центр
Фото: t.me/komarova_ugra

Центр повышения компетенций для молодежи будет создан году в Ханты-Мансийском районе Югры на базе парка «Добрино» в 2024 году — об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

Проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию федеральных круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, запущенный Росмолодежью по поручению президента России. Он будет поддерживать молодежные общественные, некоммерческие организации, участвуя в реализации их инициатив. Так, к 2026 году, в эту деятельность планируется вовлечь долее десяти тысяч молодых людей со всего округа и помочь в реализации более 700 инициатив.

«Наш проект «Добрино» — в числе 11 регионов-победителей, — написала Наталья Комарова в собственном телеграм-канале. — Свою деятельность центр начнет уже в 2024 году, полностью строительство завершится к концу 2025 года».

Кстати, судя по протоколу заседания Экспертной комиссии конкурса, который опубликовала глава Росмолодежи Ксения Разуваева, проект Югры попал в тройке лидеров по количеству баллов, присвоенных за качественную проработку.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 63, комментариев: 0
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