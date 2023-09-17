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​Подготовка к школе, танцы и иняз — куда водят югорчане своих детей?

Жители Югры рассказали, какие кружки выбирают для своих чад

​Подготовка к школе, танцы и иняз — куда водят югорчане своих детей?
Фото: ru.freepik. com

Чаще всего родители в Югре отправляют своих детей в кружки по подготовке к школе, изучению иностранных языков и на танцы — это выяснили специалисты сервиса SuperJob, проведя опрос на официальном сайте: в нем принимали участие пользователи, у которых есть дети в возрасте от трех до 17 лет.

«Чаще всего в кружки и секции родители водят младшеклассников 7—12 лет (72 процента), — говорят о результатах представители сервиса. — Дошкольники и подростки чуть реже посещают внешкольные занятия: 53 и 55 процентов соответственно».

Среди младшеклассников по понятным причинам лидируют курсы подготовки к школе — 18 процентов респондентом сообщили, что записывают туда своих чад. Еще по 15 процентов родителей водят детей на плавание и гимнастику, по 12 процентов — на танцы, футбол и музыку.

В начальной школе в жизнь приходят танцы (ими занимаются дети 22 процентов респондентов), единоборства (17 процентов), часть школьников продолжают заниматься плаванием, к ним присоединяются новые ребята — об этом рассказали 15 процентов участников опроса. Далее — в порядке убывания: рисование (12 процентов), музыка (десять процентов) и иностранные языки (семь процентов).

Иняз берет реванш уже в старших классах: здесь соответствующие кружки и курсы становятся самыми популярными (15 процентов родителей сообщили, что их взрослеющие дети занимаются в них), также подростки увлечены танцами и рисованием (по 11 процентов). Плавание, музыка, футбол, волейбол, программирование, музыка — все эти занятия также присутствуют в ответах, однако число участников, заявляющих о них, небольшое.

Опрос проводился на сайте сервиса SuperJob c 1 по 12 сентября 2023 года и был приурочен к началу очередного учебного года.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 109, комментариев: 0
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