В Тюменской области прошла инаугурация губернатора по итогам прошедших выборов

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Тюменской области. По итогам завершившейся в единый день голосования избирательной кампании этот пост во второй раз подряд занял Александр Моор, которого поддержал президент и партия «Единая Россия».

Церемонии также присутствовали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, а также избранный на второй срок губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

В своем приветственном слове Владимир Якушев подчеркнул, что поддержку Александру Моору оказали жители трех регионов – Югры, Ямала и Тюменской области. Он назвал это заслуженной оценкой работы избранного губернатора и его команды за последние пять лет.

Наталья Комарова, поздравляя Александра Моора с вступлением в должность, подчеркнула дружеские отношения между Югрой и Тюменской областью, а также выразила уверенность в том, что результаты голосования демонстрируют доброжелательное отношение населения к новому губернатору. «Выборы – это экзамен, но сейчас начинается самое главное. Желаю здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне», – сказала глава Югры.

Александр Моор выразил благодарность Команде Югры и лично Наталье Комаровой за поддержку на выборах. Он подчеркнул, что все достижения являются результатом совместных усилий и обозначил задачу совместного наращивания потенциала регионов.