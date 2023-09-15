В Югре идет масштабная профилактика наркомании в школах

За восемь месяцев 2023 года в Югре не был зарегистрирован ни один несовершеннолетний с диагнозом «Наркомания» или «Токсикомания». Также ни в одном образовательном учреждении не было замечено правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные озвучила губернатор Наталья Комарова в ходе заседания антинаркотической комиссии Югры.

Первый заместитель директора департамента образования и науки Югры Снежана Возняк сообщила, что в текущем году в образовательных организациях округа было проведено 895 межведомственных профилактических мероприятий – конкурсов, спартакиад и тематических классных часов. Около 75 000 обучающихся приняли участие в этих мероприятиях, а более чем 43 000 стали волонтерами и участвовали в различных объединениях, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Также были организованы консультации для родителей, родительские собрания с приглашением специалистов, и проведена совместная досуговая деятельность с детьми. В муниципальных образованиях было организовано единое родительское собрание, на котором обсуждалась ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Начальник управления МВД России по Югре Дамир Сатретдинов подчеркнул, что профилактическая работа правоохранительных органов сосредоточена в системе образования, где есть возможность общения с детьми и родителями. Он отметил, что было проведено более 9 000 мероприятий информационно-просветительского характера, включая беседы, брифинги и круглые столы.

Специалисты также провели более 10 000 проверок мест возможного пребывания несовершеннолетних, таких как дворовые площадки и привокзальные территории, где были устранены настенные надписи, содержащие адреса интернет-ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Наталья Комарова призвала синхронизировать все программы, входящие в состав национального проекта «Демография», и учесть показатели мониторинга наркоситуации в муниципальных образованиях в рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления.