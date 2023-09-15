Югра формирует собственную инфраструктуру беспилотных летальных аппаратов

В Югре прошло демонстрационное мероприятие, посвященное работе системы противодействия несанкционированным гражданским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Касперский Антидрон». Его посетила губернатор Наталья Комарова. «Сегодня, в День программиста, в Ханты-Мансийске мы работали над решением, сформированным после работы на Петербургском международном экономическом форуме, – написала глава региона. – Вместе с партнерами из «Лаборатории Касперского» мы проверили систему «Касперский Антидрон» и оценили ее потенциальное применение в Югре. Это важное событие, и участие экспертов и использование лучших практик играют важную роль».

При демонстрации системы Наталья Комарова ознакомилась с тестовой площадкой инфраструктуры БПЛА и увидела, как работает «Касперский Антидрон». «Когда система подавления активируется, происходит разрыв связи, и оператор дрона больше не может управлять им. Дрон возвращается на точку взлета или совершает посадку в месте потери сигнала», – объяснил руководитель по развитию бизнеса АО «Лаборатория Касперского» Александр Горбунов. Он также отметил, что такая технология может использоваться для защиты коммерческих и государственных объектов, а также обеспечения безопасности массовых мероприятий.

В рамках развития индустрии в Югре также работают над созданием регионального научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, созданием компании-оператора для использования инфраструктуры БПЛА и разработкой региональной концепции и программы. «У нас есть концепция развития инфраструктуры для беспилотной авиации в Югре, – сказал замгубернатора Югры Павел Ципорин. – Пилотный проект будет запущен в одном из районов округа в 2024 году. Сегодня мы представили элементы, которые, как предполагаем, будут включены в эту инфраструктуру. В будущем мы планируем использовать эту инфраструктуру для доставки грузов, мониторинга лесных пожаров и выполнения как государственных, так и коммерческих задач».