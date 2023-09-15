В Югре прошел эфир Центра занятости населения

Югорчане в прямом эфире поделились опытом трудоустройства. Это случилось в ходе онлайна, организованного Центром управления регионом Югры с директором департамента труда и занятости автономного округа Романом Белкиным. Он ответил на вопросы аудитории, собранные через систему «Инцидент Менеджмент» в социальных сетях, а также приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Жительница Лангепаса Ульяна Драч, мама четверых детей, смогла осуществить свою мечту и открыть собственный кабинет психолога. Она рассказала: «Мое первое взаимодействие с центром занятости началось с «Женского клуба». Они организовали мероприятие «Как открыть свое дело», и для меня это было очень актуально, так как я хотела иметь возможность контролировать свой график работы и уделять больше времени семье. Информация, которую я получила на этом мероприятии, стала для меня стимулом, и моя мечта воплотилась в реальность».

«Женский клуб» – один из множества проектов, созданных и реализуемых специалистами департамента труда и занятости населения Югры. Сегодня уже действует 18 таких клубов, которые работают под девизом «Ты можешь все!». Мероприятия клубов направлены на решение жизненных ситуаций и улучшение качества жизни женщин.

Роман Белкин подчеркнул: «Эти клубы были открыты в этом году на базе центров занятости населения. У нас уже более 1300 участников, и почти 40% женщин уже нашли различные способы заработка».