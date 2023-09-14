Спасатели напомнили югорчанам, как согреваться безопасно в квартирах и частных домах

В ГУ МЧС по ХМАО напомнили жителям округа, как осенью согреваться безопасно в квартирах и частных домах. В ведомстве подчеркнули, что во время холодов частыми причинами пожаров становятся нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования. А потому очень важно соблюдать следующие правила:
- использовать электронагреватель заводского изготовления;
- не сушить вещи на обогревателе и над плитой;
- выключать отопительные приборы, уходя из дома и перед сном;
- не использовать духовку и газовую кухонную плиту для обогрева жилья.