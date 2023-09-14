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Югорчанка осталась без денег и красной икры

Мошенники обманули решившую купить красную икру югорчанку

Югорчанка осталась без денег и красной икры
Фото: pixabay

В полицию Нефтеюганска обратилась 41-летняя горожанка. Она стала жертвой аферистов при попытке купить красную икру в Интернете. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

По словам женщины, она нашла в одном из популярных мессенджеров группу, где якобы продавали красную лососевую икру с Дальнего Востока. Югорчанка связалась с продавцом, который предложил ей купить 2 килограмма икры за 6 тысяч рублей.

«Покупательнице это предложение показалось выгодным, и она перевела на банковскую карту неизвестного всю сумму за товар. В течение нескольких дней женщина ждала доставку деликатеса. Когда продавец перестал выходить на связь, горожанка поняла, что это был обман», - отметили в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют:

- совершать покупки только в проверенных интернет-магазинах и чатах;

- при приобретении товара через Интернет внимательно проверять доменное имя ресурса, изучать отзывы на форумах;

- не доверять объявлениям с заниженной ценой.


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Сегодня в 18:20, просмотров: 89, комментариев: 0
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