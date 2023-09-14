В АЗС ХМАО проверят цены на топливо

Антимонопольщики проверят югорские заправки на превышение цен. Поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам Штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов

«Ханты-Мансийское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», – сообщили в УФАС Югры.

В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.