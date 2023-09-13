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Чемпионат УрФО по фиджитал-спорту пройдет в Сургутском районе

Титулованный спортсмен откроет чемпионат УрФО по фиджитал-спорту в Сургутском районе

Чемпионат УрФО по фиджитал-спорту пройдет в Сургутском районе
Фото: телеграм-канал администрации Сургутского района

В Сургутском районе 16 и 17 сентября пройдет чемпионат УрФО по фиджитал-спорту. Торжественное открытие состоится в 14 часов 16 сентября на кибер-арене в Барсово, сообщает пресс-служба районной администрации.

«В торжественной церемонии открытия примет участие олимпийский чемпион, президент Общероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный», - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в следующих дисциплинах:

- ритм-симулятор, вид программы Just Dance;

- футбольное двоеборье: мини-футбол и киберсимулятор FIFA23;

- баскетбольное двоеборье: баскетбол 3х3, киберсимулятор NBA2k23.

Чемпионат станет отборочным. Победители в каждой дисциплине получат путевки в финал первого в истории чемпионата России по фиджитал-спорту, который пройдет с 5 по 23 октября в Казани.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 91, комментариев: 0
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