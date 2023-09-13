Югорский поселок, где проживает 140 человек, подключили к Интернету

Поселок Песчаный Сургутского района, где проживает 140 человек, подключили к Интернету. Специалисты провели в населенном пункте оптоволоконную линию связи, и теперь местные жители смогут пользоваться «благами цивилизации», сообщили в пресс-службе администрации района.

«Поселок Песчаный стал вторым населенным пунктом Югры, подключенным к Всемирной сети и мобильной связи в рамках очередного этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), который стартовал в Югре в 2023 году. С приходом интернета жители могут дистанционно подавать заявки на получение льгот или субсидий через портал Госуслуг, записываться на прием к врачу, оплачивать услуги ЖКХ, пользоваться возможностями дистанционного образования», - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Чтобы обеспечить население поселка интернетом, специалисты протянули около семи километров оптического волокна от деревни Лямина, где инфраструктура провайдера уже имеется.

«Жители Песчаного, в основном, пожилые люди. Дети и внуки приезжают к ним на праздники и во время каникул. С появлением интернета мы шагнули сразу на век вперед. Теперь люди постоянно находятся на связи с родственниками и друзьями», - добавил глава сельского поселения Лямина Алексей Дизер.