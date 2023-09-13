Заболеваемость коронавирусом в Югре выросла на 221% за 4 недели

В Югре за неделю с 4 по 10 сентября зарегистрировали 103 случая заболевания коронавирусом. Это на 68,9% больше, чем за предыдущую неделю. За последние четыре недели заболеваемость ковидом в округе увеличилась на 221%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Больше всего новых заболевших на прошлой недели зафиксировали в Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае. В Октябрьском и Кондинском районах, а также в Мегионе, Покачи и Югорске – единичные случаи.

«В возрастной структуре относительно прошлой недели возросла доля детей до 23,3%, что связано с началом нового учебного года и формированием детских коллективов. В социальной структуре возросла доля воспитанников до 17,5%, медработников до 9,7%, других групп (неработающие, декретные отпуска) до 17,5%», - уточняют в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Случаев ковид-пневмонии не зарегистрировано. В структуре по степени тяжести возросла доля легкой формы течения болезни с 91,8% до 95,1% и снизилась доля средней степени тяжести с 8,2% до 4,9%.