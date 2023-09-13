Югра развивает сотрудничество с аналитическим центром при правительстве России

Правительство Югры подписало соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии с аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. Мероприятие прошло в ходе рабочей поездки главы автономного округа Натальи Комаровой в Москву, где она встретилась с руководителем аналитического центра Константином Калининым.

Среди ключевых сфер взаимодействия, прописанных в соглашении – создание регионального координационного центра и методологическая поддержка его развития, помощь со стороны аналитического центра в разработке и корректировке государственных программ региона в соответствии с федеральным законодательством, а также анализ и прогнозирование социально-экономического развития автономного округа и многое другое.

Наталья Комарова подчеркнула, что аналитический центр стал стратегическим партнером правительства Югры в решении важных задач, поставленных президентом Российской Федерации. Одним из важных направлений совместной работы будет создание регионального координационного центра в составе автономного учреждения «Открытый регион». Эта структура начнет свою работу уже с 25 сентября.

«Правительство России приняло решение о создании у нас в регионе инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». Мы вместе работали, обосновывая эту модель и возможность, так же, как и по строительству моста через реку Обь в районе Сургута, другим проектам, где аналитический центр оказал нам содействие. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество», – отметила Наталья Комарова.

«Взаимодействие идет по самым разным направлениями, и для нас очевидно, что руководство региона заинтересовано во внедрении самых передовых методов и технологий работы в сфере государственного управления, – подчеркнул Константин Калинин. – Открытие регионального координационного центра — очередной шаг на пути развития экономики и социальной сферы Югры, и мы готовы помогать коллегам в его работе. В мае текущего года мы уже организовали и провели на площадке координационного центра правительства интенсив для будущих сотрудников РКЦ Югры, где они изучили принципы и инструменты работы координационных центров. Далее планируем на постоянной основе оказывать им необходимую методологическую поддержку».