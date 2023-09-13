Госавтоинспектор из Югры довез роженицу до роддома

В Югорске сотрудник Госавтоинспекции спас женщину, у которой начались роды. Он вовремя заметил голосующую на трассе и помог ей добраться до больницы, рассказали в телеграм-канале «Госавтоинспекция Югры».

«Старший лейтенант полиции Илья Петров нес службу в Зеленой зоне. На улице Арантурская он заметил стоящую на дороге девушку, которая пыталась остановить проезжающие автомобили. Полицейский остановил патрульный автомобиль рядом с ней и поинтересовался, не нужна ли ей помощь. Перепуганная женщина рассказала, что у нее неожиданно начались роды и ей срочно нужно в больницу», − говорится в сообщении.

В приемном отделении БУ «Югорская городская больница» женщину уже ждали врачи. Они помогли появиться на свет мальчику.