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В ЦБ рассказали читателям СИА-ПРЕСС о подозрительных инвестициях

Как уберечь деньги от мошенников: рекомендации ЦБ РФ для читателей СИА-ПРЕСС

В ЦБ рассказали читателям СИА-ПРЕСС о подозрительных инвестициях
Фото: ru.freepik.com

Читатель СИА-ПРЕСС задал нам вопрос, как уберечь деньги от мошенников. По его словам, в последнее время в соцсетях очень часто встречаются заманчивые рекламные предложения о вложении средств с получением высоких доходов.

За комментарием мы обратились к заместителю управляющего отделением Банка России по Тюменской области Дмитрию Худышкину. Он подтвердил информацию о том, что сегодня в интернете, в том числе соцсетях и мессенджерах, активно предлагают якобы высокодоходные инвестиции на биржах, участие в различных интернет-проектах, вложения в криптовалюты, а также экономические онлайн-игры для подростков и молодежи.

Всплывающая реклама обещает преумножить сбережения в несколько раз, видеоролики с известными людьми, популярными блогерами рассказывают об «уникальной схеме заработка». Часто клиенту предлагают перейти по ссылке и оставить заявку на консультацию.

«Будьте бдительны: это мошенники! - подчеркнул Дмитрий Худышкин. - Представляясь брокерами, сотрудниками инвестиционных платформ, названия которых созвучны с брендами крупнейших банков, нефтегазовых и IT-компаний, они обещают «золотые горы», гарантируют доходность и возврат средств. Аферисты убеждают скачать приложение или программу удаленного доступа, зарегистрироваться на сайте валютной или фондовой биржи, а затем выполнять дальнейшие указания менеджера, в частности, переводить деньги. Желание заработать легкие деньги заставляет жителей нашего региона не только отдавать свои сбережения, но и брать крупные кредиты».

Вот несколько советов, как не стать жертвой мошенников:

Первый совет – никогда не верьте заманчивым предложениям. Если вам предлагают вложить деньги под невероятно высокие проценты, гарантируют доходность и возврат средств, просят активно привлекать новых клиентов, будьте осторожны. Такая «успешная инвестиционная компания» чаще всего оказывается финансовой пирамидой. Если вам предлагают «выгодные вложения» на бирже, то нужно помнить, что любые инвестиции, как и сделки на рынке форекс – это риск. Гарантировать доходность на рынке ценных бумаг запрещено законом.

Второй совет – перед тем, как принять любое финансовое предложение, необходимо проверить легальность компании на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Любая финансовая компания должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в специальный реестр, который ведет регулятор. Если это требование не соблюдается, то, скорее всего, организация действует незаконно, а ее потребители могут быть обмануты.

Также важно убедиться, что она не состоит в предупредительном списке Банка России. Список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор публикует на своем сайте с 2021 года. Сейчас в списке более 10,8 тысяч сомнительных фирм, выявленных по всей стране. Это организации с признаками финансовой пирамиды, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера), нелегального кредитора. Важно помнить, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка.

Подробные рекомендации о том, как уберечь себя и близких от мошенников, а также информацию о том, что нужно знать начинающему инвестору и как вычислить финансовую пирамиду, можно найти на просветительском портале Банка России «Финансовая культура».


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Сегодня в 12:33, просмотров: 133, комментариев: 0
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