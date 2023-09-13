Чаще всего югорские фирмы сокращали расходы на корпоративы, рекламу и командировки

В Югре компании в этом году чаще сокращали свои расходы на корпоративы. Таким образом поступили 38% фирм. Причем 14% отказались от празднования нового года в кругу коллег вовсе. Также в ТОП-3 сокращений попали командировки и реклама. Реже всего директора компаний старались снизить траты на подбор персонала, аренду офиса и зарплату сотрудникам.

«Согласно опросу, 81% работодателей также намерены экономить в будущем году. Однако в 59% компаний в 2024 году планируется индексация зарплат, в 22% – выборочно для определенных сотрудников, а в 19% индексации не будет», – рассказали представители Зарплаты.ру.