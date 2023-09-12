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​Доля креативных индустрий в экономике Югры превысила 2 процента

В Югре обсудили развитие креативных индустрий и безопасность на дорогах

​Доля креативных индустрий в экономике Югры превысила 2 процента
Фото pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. В ходе мероприятия участники обсудили ход исполнения развития креативной экономики, вопросы безопасного дорожного движения и непосредственно стратегии развития региона.

Доля креативных индустрий во внутреннем валовом продукте Югры, согласно данным Агентства стратегических инициатив, достигло показателя в 2,1%, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. «Количество субъектов креативного предпринимательства увеличилось на 29% относительно 2022 года, и сегодня их в регионе уже 260. Среди наиболее популярных отраслей - образовательные проекты, дизайн, мода и гастрономия», – подчеркнула губернатор.

Для поддержки развития креативных индустрий в регионе были созданы арт-резиденции в нескольких городах, а также открыты школы креативных индустрий. Студенты и школьники получают образование в направлениях, таких как медиадизайн, реклама и цифровой маркетинг, разработка компьютерных игр и интерактивных медиа, анимация.

Также на мероприятии был представлен Центр молодежного инновационного творчества, открытый на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» в Сургуте. Этот центр предоставляет молодежи, предпринимателям, студентам и школьникам доступ к высокотехнологичным навыкам и компетенциям, а также участие в проектной деятельности.

В рамках второго вопроса заседания обсуждалась реализация проекта «Безопасность дорожного движения». Наталья Комарова подчеркнула важность ведения статистики погибших в ДТП как внутри автономного округа, так и за его пределами, чтобы выявить наиболее опасные участки дорог и организовать соседними регионами совместную работу по обеспечению безопасности на дорогах.

На мероприятии также отметили важность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В регионе действует 362 отряда юных инспекторов движения и созданы стационарные интерактивные площадки, известные как автогородки, в которых обучают детей основам безопасности на дороге.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 97, комментариев: 0
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