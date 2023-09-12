В Югре в четвертый раз пройдет фестиваль уличных мультфильмов

В ХМАО в четвертый раз пройдет фестиваль уличных мультфильмов. К участию приглашаются дети и подростки, которые интересуются мультипликацией. Прием заявок уже начался, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Цель проекта — предоставить молодым людям возможность раскрыть талант, продемонстрировать свои работы профессионалам, найти единомышленников и друзей по интересам», - говорится в сообщении.

Попробовать себя можно в разных номинациях. «Социальная сказка» — для всех аниматоров до 23 лет; «Мыслители 2.0» — для сценаристов до 23 лет; «Творцы» — для подростков от 13 до 18 лет; «Мечтатели» — для детей от 8 до 12 лет; «Фантазеры» — для детей от 4 до 7 лет при поддержке старших.

Оценивать работы участников будут художники и сценаристы студий «Союзмультфильм», «Паровоз», преподаватели факультета анимации и мультимедиа ВГИКа, факультета анимации университета «Синергия», мастер авторских кукол Наталья Косухина. Помогать оценивать мультфильмы конкурсантов будут будущие аниматоры — студенты университета «Синергия» и ВГИКа.

Заявки принимаются до 1 декабря на сайте фестиваля уличных мультфильмов. Итоги конкурса подведут 17 декабря. Все участники фестиваля получат дипломы, а победители - ценные призы.

Лучшие фестивальные работы покажут осенью в нескольких российских городах. В рамках тура друзья фестиваля, профессиональные мультипликаторы, проведут для участников мастер-классы, в которых расскажут, как снять мультфильм на телефон.