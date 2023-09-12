В реках Югры уровень воды упал ниже опасно отметки

В ХМАО и ряде других регионов наблюдается уровень воды ниже опасно низкой отметки. Об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, подобная ситуация также зафиксирована в Кировской области, Башкортостане, Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Судоходство нарушено из-за резкого спада воды в реках Коми (Вычегде, Печоре, Усе), Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях.

Изменить это могут обильные осадки или замерзание водоемов. Однако в ближайшее время ни проливных дождей, ни сильного понижения температуры воздуха не ожидается.

В Приморском и Хабаровском краях, Бурятии вода, наоборот, поднимается выше критических меток.