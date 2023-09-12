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В Нефтеюганске проверяют информацию об избиении 10-летней девочки

Следователи проверяют информацию об избиении девочки в Нефтеюганске

В Нефтеюганске проверяют информацию об избиении 10-летней девочки
Фото: СУ СКР по ХМАО

В Нефтеюганске следователи проверяют информацию об избиении 10-летней девочки подростками. По данным СМИ, школьница получила серьезную травму позвоночника.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой впоследствии диагностировали травму позвоночника. По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО – Югре по данному сообщению следователями начата доследственная проверка», - сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 148, комментариев: 0
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