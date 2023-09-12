Следователи проверяют информацию об избиении девочки в Нефтеюганске

В Нефтеюганске следователи проверяют информацию об избиении 10-летней девочки подростками. По данным СМИ, школьница получила серьезную травму позвоночника.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой впоследствии диагностировали травму позвоночника. По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО – Югре по данному сообщению следователями начата доследственная проверка», - сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.