Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Сургуте - пострадал медработник

ДТП с пострадавшим медработником произошло утром накануне, 11 сентября, в Сургуте. Авария случилась на пересечении улиц Пролетарский проспект - Университетская.

По данным Госавтоинспекции ХМАО, 35-летний водитель автомобиля скорой помощи, проезжая регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенным проблесковым маячком синего цвета, не убедился в безопасности, не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП пассажир ГАЗа, 39-летняя женщина, получила травмы.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 2 ДТП, в которых 2 человека погибли и 1 получил травмы.