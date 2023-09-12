16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  96,5083   EUR  103,5332  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадал медработник

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Сургуте - пострадал медработник

В Сургуте в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадал медработник
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

ДТП с пострадавшим медработником произошло утром накануне, 11 сентября, в Сургуте. Авария случилась на пересечении улиц Пролетарский проспект - Университетская.

По данным Госавтоинспекции ХМАО, 35-летний водитель автомобиля скорой помощи, проезжая регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенным проблесковым маячком синего цвета, не убедился в безопасности, не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП пассажир ГАЗа, 39-летняя женщина, получила травмы.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 2 ДТП, в которых 2 человека погибли и 1 получил травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:49, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 1242
  2. ​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции 1111
  3. ​В Ханты-Мансийске столкнулись Lexus и грузовик - погиб пассажир легковушки 777
  4. В мэрии Сургута пока не планируют заменять иномарки на отечественные авто 680
  5. В Югру доставили два современных скоростных теплохода «Метеор» 646
  6. За 15 лет среди россиян потребление спиртного сократилось вдвое 628
  7. Власти сообщили, когда в квартирах сургутян нагреются батареи 515
  8. Югорчанин до смерти забил щенка деревянным бруском 513
  9. Власти Сургута рассказали об итогах выборов губернатора Тюменской области 499
  10. ​В Сургуте на избившего подростка водителя завели уголовное дело 450
  1. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2243
  2. В Сургуте нашли подрядчика для сноса ресторана со скандальным прошлым 1943
  3. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 1911
  4. ​Сургутский НТЦ уменьшился в 8 раз? 1550
  5. Чем кормят наших детей? // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1484
  6. ​Нематериальные ценности 1479
  7. «На сегодняшний день сургутяне накопили долгов по алиментам в размере более 500 миллионов рублей. Сургут по этому показателю становится лидером в Югре» 1380
  8. ​Антон Акулов: «Мы хотим дать детям базовые навыки для современных и востребованных профессий» 1361
  9. Не тех блокируем 1349
  10. Александр Седов: «У меня есть внутренняя потребность – создавать» 1307
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 14549
  2. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 4079
  3. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 3468
  4. Как развивается оленеводство в ХМАО? 3406
  5. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 3390
  6. ​Идите и обрящете 3337
  7. Это взлом и провокация 3327
  8. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 3315
  9. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 3100
  10. ​Непаханое поле 2919

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика