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В Югре пройдет Студенческая неделя добра

18 сентября в ХМАО стартует региональный проект «Студенческая неделя добра в Югре»

В Югре пройдет Студенческая неделя добра
Фото: vk.com/ludidobro

С 18 по 24 сентября 2023 года пройдет региональный проект «Студенческая неделя добра в Югре».

Организаторами выступают: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», организации высшего и среднего профессионального образования, а также добровольческие объединения и социально ориентированные некоммерческие организации автономного округа.

Региональный проект «Студенческая неделя добра в Югре» – комплекс добровольческих акций, образовательных мероприятий, основной темой которых станут студенческое добровольчество, студенческие инициативы и партнерские связи. Неделя добра проходит в рамках года взаимопомощи в автономном округе и программы развития студенческого добровольчества «Амбассадоры Югры».

Цель проекта – увеличение числа представителей студенческих добровольческих объединений, повышение уровня мотивации и вовлеченности студентов в добровольческие проекты и общественную жизнь, выявление и работа со студенческими лидерами, внедрение системы по работе с представителями студенческих добровольческих объединений, организация взаимодействия с партнерами и заинтересованными сторонами, выявление и продвижение новых студенческих инициатив через проведение акций и мероприятий Недели добра в период с 18 по 24 сентября 2023 года на территории автономного округа.

Неделя добра завершится фестивалями студенческого добровольчества «Амбассадоры Югры» в Сургуте и Нижневартовске.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 103, комментариев: 0
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