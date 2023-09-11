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Спрос на персонал в Югре побил рекорд

В ХМАО зарегистрировали рекордный спрос на персонал

Спрос на персонал в Югре побил рекорд
Фото: ru.freepik.com

В августе в Югре зарегистрировали рекордный спрос на персонал. В округе открыто свыше 10 тысяч вакансий, сообщили в пресс-службе hh.ru Урал «Сургутской трибуне».

«В августе 2023 года в Югре насчитывалось 10,6 тысячи активных вакансий – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений hh.ru. В частности, это на 93 процента больше, нежели в январе 2021 года, и на 35 процентов больше, чем в августе 2022 года. На Югру сегодня приходится 0,8 процента от всех вакансий в России и 9,1 процента вакансий Уральского федерального округа», – рассказали в пресс-службе.

Больше всего региональные предприятия нуждаются в рабочем персонале и специалистах на производствах (26% вакансий от общего числа). Также много вакансий открыто в сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (24%), «Производство, сервисное обслуживание» (19%), «Строительство, недвижимость» (18%), «Транспорт, логистика, перевозки» (16%), «Розничная торговля» (15%).

Уточняется, что сильнее всего за год вырос спрос в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+110%), «Автомобильный бизнес» (+59%), «Продажи, обслуживание клиентов» (+59%), «Административный персонал» (+56%) и «Высший и средний менеджмент» (+53%).


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Сегодня в 11:45, просмотров: 130, комментариев: 0
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