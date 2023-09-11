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Югорчанину грозит до 7 лет колонии из-за медпрепарата из Китая

Жителю ХМАО грозит до 7 лет колонии из-за лекарства из Китая

Югорчанину грозит до 7 лет колонии из-за медпрепарата из Китая
Фото: pixabay

В Нижневартовском районе перед судом предстанет житель поселка Новоаганск. Он обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в апреле 2023 года обвиняемый заказал в интернете препарат из Китая, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество прегабалин, запрещенное к обороту на территории России. При этом продавец указал, что в адрес югорчанина направляется косметический продукт.

«В мае 2023 года после получения в почтовом отделении посылки с запрещенным на территории Российской Федерации сильнодействующим веществом мужчину задержали сотрудники полиции. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

За совершение преступления югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 85, комментариев: 0
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