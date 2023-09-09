В Югре студентам напомнили, как получать пенсию по потере кормильца после 18 лет

3248 совершеннолетних студентов в Югре являются получателями пенсии по случаю потери кормильца. Такие данные предоставили специалисты регионального отделения Социального фонда России.

«Студентам-получателям пенсии по потере кормильца, достигшим 18 лет и завершившим обучение в профессиональных образовательных организациях, после поступления по очной форме в вуз или другой ссуз необходимо обратиться в любую клиентскую службу регионального Отделения Социального фонда России или МФЦ со справкой об учебе для продления выплаты», – напомнили в СФР.