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Больше половины работающих югорчан смогли отправиться в отпуск со своей половинкой

В Югре больше половины жителей смогли состыковать свой отпуск со своей половинкой

Больше половины работающих югорчан смогли отправиться в отпуск со своей половинкой
Фото: ru.freepik.com

Поехать в отпуск вместе со своей второй половинкой смогли 52% работающих югорчан. Об этом сообщают представители портала SuperJob со ссылкой на свой опрос.

28% жителей региона хотели бы отдохнуть вдвоем, но взять отпуск в одно время по разным причинам не удалось. 6% признались, что не состыковывали отпуска и не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

«Чаще остальных берут отпуск в одно время с любимыми жители Югры моложе 34 лет (65%). Респонденты, состоящие в официальном браке, согласовывают отпуска чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (56 и 45% соответственно)», – рассказали эксперты портала SuperJob.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 73, комментариев: 0
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