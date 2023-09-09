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Средняя ожидаемая зарплата в Югре составляет около 61 тысячи

В Югре средняя ожидаемая зарплата выше на 3000, чем в целом по стране

Средняя ожидаемая зарплата в Югре составляет около 61 тысячи
Фото: pexels

Жители Югры при поиске работы в среднем ожидают зарплату в размере 60 975 рублей. Это практически на 3000 больше, чем в целом по стране. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Причем наиболее высокую оплату труда хотят югорчане, работающие в сферах добычи сырья, менеджемента, инвестиций, сельского хозяйства и строительства. Поскромнее в своих ожиданиях сотрудники сферы искусства, массмедиа, туризма и торговли.

На Ямале же соискатели хотят зарплату 79 985 рублей. В остальных регионах УрФО ожидаемая оплата труда гораздо ниже: в Тюменской области — 50 580, в Свердловской области — 48 737, в Челябинской области — 45 640, в Курганской области — 38 366 рублей.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 85, комментариев: 0
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