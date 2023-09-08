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Мошенники оформили на югорчанина автокредит

Нефтеюганец позволил мошенникам оформить на себя автокредит

Мошенники оформили на югорчанина автокредит
Фото: pixabay

В Нефтеюганске от действий мошенников пострадал 60-летний мужчина. Мошенники оформили на него автокредит, сообщили в пресс-службе ОМВД города.

Югорчанин рассказал полицейским, что накануне ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что срок договора пользования услугами сотовой связи закончился и для продления необходимо назвать код подтверждения из смс-сообщения.

«Потерпевший назвал всю запрашиваемую информацию. Позже в личном кабинете онлайн-банка он обнаружил оформленный на его имя автокредит, а деньги были переведены на неизвестные счета», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 92 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 80, комментариев: 0
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