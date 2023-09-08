Форум-выставка «Изюминки комфорта» в третий раз пройдет в Югре

В Ханты-Мансийске пройдет III форум-выставка «Изюминки комфорта» – уникальное событие, посвященное урбанистике и благоустройству с фокусом на среду для детей и молодежи. На мероприятии ожидается участие урбанистов, креативных дизайнеров, архитекторов, а также производителей малых архитектурных форм из разных регионов России, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Участники форума представят современные решения для городской молодежной среды, включая места отдыха, элементы спортивной инфраструктуры и различные арт-объекты, символизирующие энергию и динамичность молодого поколения. Каждый житель и гость Ханты-Мансийска сможет проголосовать за понравившиеся объекты, чтобы дать им шанс появиться в общественных пространствах города в ближайшем будущем.

Ключевая цель форума-выставки «Изюминки комфорта» – способствовать комплексному развитию общественных пространств и городской инфраструктуры на основе единого подхода. Он направлен на создание наиболее удобной, качественной, комфортной и современной среды для жизни, а также вовлечение граждан в процесс благоустройства территорий.

В мероприятии примут участие представители Минстроя России, члены правительства Югры и муниципальных образований. Важно и то, что Ханты-Мансийск, принимающий это мероприятие, на днях был признан победителем в номинации «Крупные города, находящиеся в дискомфортном климате» в федеральном Индексе качества городской среды. Этому помогли и предыдущие форумы «Изюминки комфорта», благодаря которым в городе появились такие новаторские объекты, как световая шишка и «Кот хорошего настроения». Они добавили ярких красок в городскую среду и создали уникальные места для отдыха и развлечений.

В преддверии текущего форума-выставки территория Арт-резиденции, где пройдет событие, была украшена новыми арт-объектами, включая «лесных обитателей» – зайца и белку, а также зону отдыха возле импровизированного костра «Космос».