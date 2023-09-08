Синоптики обещают теплые и сухие выходные в ХМАО

В ХМАО в предстоящие выходные ожидается теплая и сухая погода. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 9 сентября, синоптики обещают переменную облачность преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра покажет +3+8 градусов, днем +16+21 градус. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, также ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +3+8 градусов, днем потеплеет до +15+20 градусов. Ветер восточных направлений 3-8 м/с.