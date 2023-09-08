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​Югорчане смогут проверить свои знания по экономике

Всероссийский экономический диктант пройдет в ХМАО

​Югорчане смогут проверить свои знания по экономике
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО, как и в других регионах страны, 11 октября пройдет Всероссийский экономический диктант. Проверить свои знания по экономике смогут все желающие, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Задания разной сложности помогут проверить знания экономических понятий, методов управления и применение этих знаний на практике», - говорится в сообщении.

Пройти тест можно в онлайн-формате на официальном сайте, также можно посетить региональную площадку в Сургутском государственном университете.

Акция организована Вольным экономическим обществом при участии Международного Союза экономистов и ведущих вузов страны.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 87, комментариев: 0
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