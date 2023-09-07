Три спортивные площадки обновили в Федоровском летом

В поселке Федоровский Сургутского района летом обновили три спортивные площадки. Обновления оценил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе рабочей поездки в Федоровский.

Так, на ледовом катке «Метелица» установили теплую раздевалку и новое искусственное травяное покрытие общей площадью 700 кв. м. Общая стоимость составила более 3 млн рублей.

Постелили искусственное покрытие и на территории СК «Жемчужина» площадью 968 кв. м. Стоимость составила свыше 1,2 млн рублей. Теперь здесь до 100 человек могут заниматься баскетболом, волейболом и большим теннисом весной, летом и осенью при любой погоде.

На лыжной базе «Олимпиец» установили новую круглогодичную спортплощадку. На территории в 400 кв. м. разместили искусственное резиновое покрытие и 14 элементов силовых тренажеров. Заниматься могут люди всех возрастов. В ближайшее время здесь установят дополнительные камеры видеонаблюдения и точку доступа WI-FI.