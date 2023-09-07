Губернатор Югры приняла участие в пленарной сессии форума «Север-Юг: комфортная среда»

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в пленарной сессии «Россия — территория комфорта», проведенной в рамках международного форума «Север-Юг: комфортная среда». Главной темой обсуждения стал индекс качества городской среды, его потенциал и барьеры, а также необходимость межведомственного взаимодействия в этом вопросе, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Индекс качества городской среды сегодня является одним из самых важных показателей качества жизни людей и эффективности работы правительств регионов. Этот индекс позволяет согласовать национальные проекты для достижения национальных целей.

Наталья Комарова подчеркнула, что Югра активно участвует в проекте по улучшению индекса качества городской среды. В 2019 году округ утвердил региональный Югорский стандарт, который должен обеспечить единый подход к созданию комфортной и безопасной среды в соответствии с потребностями населения. В настоящее время этот стандарт согласовывается с показателями индекса качества городской среды для городов и сельских территорий округа.

Глава региона отметила, что с момента начала реализации проекта Югра удерживает лидирующие позиции среди городов и регионов России, занимая третье место в Уральском федеральном округе и 16 место в стране.

Основываясь на опыте участия Югры в индексе качества городской среды, губернатор предложила внести изменения в методику его расчета. Она обратила внимание на то, что большинство муниципальных образований округа, которые имеют статус городов, еще совсем «молоды» – им 30 до 50 лет. В итоге 10 из 16 этих городов не имеют объектов культурного наследия, что влияет на их возможность получить высокие баллы в индексе. Губернатор предложила объединить данные по наличию и использованию объектов культурного наследия в один индикатор, что позволит более справедливо оценивать разные города и их усилия в создании комфортной среды.

Напомним, что Международный форум «Север — Юг: комфортная среда» проходил с 3 по 5 сентября в Ханты-Мансийске. Организатором мероприятия выступило Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации. В рамках форума прошли стратегические сессии, на которых обсуждались программы по улучшению качества городской среды и обмен лучшими практиками в этой области. В форуме приняли участие более 800 человек из 57 регионов России.