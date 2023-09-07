Под Сургутом появится три пункта весогабаритного контроля

До конца октября в Югре появится три пункта весогабаритного контроля. Работы будут выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«Два АПВГК находятся в высокой степени готовности: пункт на 87-м км автомобильной дороги Сургут – Лянтор, на 6 км Северного обхода г. Сургута. К основному комплексу работ по устройству АПВГК на 174-м км автодороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО» специалисты приступят в ближайшее время.», − говорится в сообщении.

Специалисты выполнили на участках комплекс работ: разобрали существующую дорожную одежду, уложили новое асфальтобетонное покрытие на участках автомобильных дорог, прилегающих к месту размещения АПВГК, укрепили обочины, установили барьерное ограждение и нанесли разметку.