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​В Югре оценят безопасность детей-пассажиров

Госавтоинспекторы ХМАО проверят безопасность детей-пассажиров

​В Югре оценят безопасность детей-пассажиров
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

В ХМАО госавтоинспекторы оценят безопасность детей-пассажиров. Проверки на дорогах пройдут 7 сентября в рамках акции «Внимание, дети!», сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«7 сентября 2023 года в рамках окружной широкомасштабной акции «Внимание, дети!» автоинспекторы всего округа будут осуществлять особый контроль за соблюдением безопасной перевозки детей и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности», - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверки также пройдут на загородных дорогах ХМАО. В частности, на трассе федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».


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Сегодня в 17:03, просмотров: 98, комментариев: 0
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