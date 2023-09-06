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​В Югре стартовала прививочная кампания, цель которой – уберечь людей от гриппа и других сезонных болезней

В Югре началась вакцинация от гриппа и других сезонных ОРВИ

​В Югре стартовала прививочная кампания, цель которой – уберечь людей от гриппа и других сезонных болезней
Фото pixabay.com

В Югре началась прививочная кампания против сезонного гриппа в рамках подготовки к предстоящему эпидсезону, который приходится на осенне-зимний период. Эта важная инициатива призвана создать иммунологическую защиту в регионе и снизить риск распространения гриппа. Согласно данным Роспотребнадзора, вакцинация сезонными грипповыми препаратами имеет высокую эффективность. Она способствует снижению риска заболевания среди населения в среднем на 50-60%, а у лиц моложе 65 лет, эффективность достигает 70-90%. Прививочная кампания направлена на вакцинацию не менее 60% населения каждого субъекта РФ и не менее 75% контингентов риска, включая работников медицинских учреждений, образовательных организаций, торговли, транспорта, сферы социального обслуживания и других.

По результатам подготовки и планирования, в ходе прививочной кампании 2023 года в Югре планируется вакцинировать более миллиона человек из 1,7 миллиона югорчан. Проведение вакцинации против гриппа начинается в сентябре-октябре, до начала эпидемического подъема заболеваемости. В рамках этой инициативы уже начали поступать апробированные препараты отечественного производства, такие как «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Оба препарата – инактивированные и без живых вирусов, что обеспечивает безопасность при вакцинации.

Прививочная кампания будет охватывать все поликлинические подразделения медицинских организаций, а также образовательные учреждения. Для маломобильных групп населения предусмотрена возможность проведения вакцинации на дому. Помимо вакцинации, в рамках подготовки к новому эпидсезону проводятся мероприятия по обеспечению лабораторий средствами для ПЦР-диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19. Также актуализируется медицинская инфраструктура и оборудование.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 129, комментариев: 0
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